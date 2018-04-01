«فهمي» يلتقي شباب كفر الشيخ لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة

التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء نصر محافظ كفر الشيخ، عددا من شباب المحافظة في حوار مفتوح للتعرف على أفكارهم وآرائهم في الشأن البيئي والإجابة على تساؤلاتهم.



وأكد "فهمي" خلال اللقاء على أهمية التحاور مع الشباب، لأنهم قلب مصر النابض وهم الأجيال القادمة التي تعمل الحكومة من أجلهم من خلال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دورهم الهام في الرقابة على تنفيذ المشروعات والمسئولية المشتركة.



كما أشاد بدور أعضاء مجلس النواب في اعداد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى دورهم في مناقشة قانون المخلفات الجديد.



وأشار "فهمي" إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات مبنية على مبدأ سلسلة القيمة مما يجعل كل اطرافها حريصين على جودة لتحقيق المصلحة العامة، حيث ترتكز المنظومة على إعادة التدوير للتخلص من التراكمات التاريخية وتحقيق الاستفادة من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها لمنتجات أخرى.



وأضاف الوزير أن مصانع التدوير تحقق أكثر من فائدة كتوفير فرص عمل، وربط قطاع المخلفات بالزراعة من خلال انتاج اسمدة ذات جودة وقيمة عالية، بالإضافة إلى ربط المخلفات بقطاع الطاقة من خلال انتاج الكهرباء وايضا انتاج الوقود البديل والاستفادة منه في مصانع الأسمنت.



أوضح أن تحقيق اقتصاديات البيئة يتطلب دراسات وخطط، حيث سبق التخطيط للمنظومة وضع 27 خطة لعدد 27 محافظة، تم خلالها حصر كافة أنواع المخلفات بمصر وتكويناتها والموارد المتاحة في مجال إدارة المخلفات، وبالتطبيق على محافظة كفر الشيخ تم وضع من ثلاثة مراحل لتنفيذ منظومة المخلفات بها، كانت المرحلة الأولى 2016/2017 للتدخل السريع مما أتاح الفرصة لدراسة ما تحتاجه المحافظة من خلال دراسة ميدانية تم تحديد الاحتياجات بها.

