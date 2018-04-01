انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

حقق النجم المصري الدولي محمد صلاح جناح فريق ليفربول وهداف الدوري الانجليزي، رقما قياسيا للمحترفين المصريين في الخارج بعدما رفع عدد أهدافه مع كافة الأندية الأوروبية التي لعب لها الى 102 هدف، ليعادل رقم العميد أحمد حسن والذي سجل أيضا 102 هدف مع الأندية الأوروبية التي لعب لها كأكثر محترف مصري في التاريخ.



وسجل صلاح أهدافه الـ102 بواقع 20 هدفا مع بازل، وهدفين مع تشيلسي، و9 أهداف مع فيورنتينا، و34 هدفا مع روما، وأخيرا 37 هدفا مع ليفربول.



ويتفوق صلاح على النجم المصري محمد زيدان الذي سجل 98 هدفا طوال مشواره الاحترافي في أوروبا مع كافة الفرق التي لعب لها بواقع 12 هدفا مع ايه بي كوبنهاجن، و33 هدفا مع ميتلاند، و4 أهداف مع فيردر بريمن، و30 هدفا مع ماينتس، و4 أهداف مع هامبورج، و15 هدفا مع بروسيا دورتموند.



ويفصل محمد صلاح هدف واحد فقط لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف لأي لاعب مصري محترف في أوروبا على مدار التاريخ، والذي كان يمتلكه العميد أحمد حسن ، حيث سجل 102 هدف مع كافة الفرق الأوروبية التي لعب لها بواقع 7 أهداف مع كوجالي سبور، و9 أهداف مع دينزلي سبور، و30 هدفا مع جنشلربيرليجي، و29 هدفا مع بيشكتاش، و27 هدفا مع أندرلخت.