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رياضة

لاعب الاتحاد: محمد عمر سبب أساسي في تحقيق الفوز على المصري

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:30 م
محمد عمر
محمد عمر
أبدى محمد ناجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته لخوض المباراة تحت قيادة المدير الفني للفريق محمد عمر.

وأضاف "ناجي" في تصريحات لبرنامج استاد مصر المذاع عبر فضائية أون اسبورت، أن محمد عمر استطاع منذ توليه قيادة الفريق رفع قدرات الفريق والعمل المستمر على تحفيز اللاعبين.

وأكمل أنه يتمنى تحقيق مركز مناسب في الدوري المصري، مضيفا أن الفريق بأكملة يمتلك الكثير من الخبرات التي تساعدهم على تحقيق ذلك الفوز بكل سهولة.

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