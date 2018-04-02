ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تعاني من غازات البطن إليك أفضل مشروب للتخلص منها فور تناوله

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتسبب غازات البطن فى الشعور بالآلام والحرج الشديد وأحيانا نلاحظ على كثير من الأشخاص ظهور الكرش بارز لديهم في بعض الأيام ونتوهم أنهم أصبحوا أكثر رشاقة من اليوم الذى قبله ولكن يتضح لنا بعد فترة أن هذا الشخص فى أغلب الأحيان يعاني من الكثير من غازات البطن فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك أن تتبع تناول كوب من هذا المشروب يوميا مع حمية غذائية لا تسبب الغازات للتخلص من الغازات والانتفاخ البطن فور تناوله.

قدم خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية الدكتور أحمد صبري مشروب للتخلص من الغازات وانتفاخ البطن وهو عبارة عن الآتي :

المكونات المطلوبة:
تفاح أخضر.
بقدونس.
رشة كمون عند اللزوم
ماء.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معًا في الخلاط الكهربائي.
تناول المشروب مرة يوميًا.

ترشيحاتنا

نائبة أمريكية ترفض الاستقالة عقب تحرش رئيس الأركان السابق بموظفات مكتبها

البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخها.. «مصارف المملكة»: نترقب تحسن التصنيف الائتماني للبلاد

شاهد .. بوسي وبناتها في "السيدة زينب"

الإفتاء توضح حقيقة شعور الميت بمن يزوره

«صدى البلد» يكشف تفاصيل إقالة رئيس هيئة التأمين الصحي

وزيرة الهجرة: نتابع إجراءات التحقيق في حادث وفاة مصريين بالكويت

صحف الاثنين .. اليوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى .. السيسي: تشجيع الاستثمارات فى الاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب .. والد «مريم» ضحية العنصرية في بريطانيا: "أريد دفن ابنتي"

نقيب الإعلاميين: قطر تبتز المشاهد المصري

بديل للفوار كوب من هذا المشروب يقضي على الحموضة فور تناوله

بهجت العبيدي: «محمد صلاح» كشف كذب قناة الجزيرة.. وقنوات الإرهابية تسعى للفتنة

مكرم محمد أحمد: «المصري اليوم» اعترفت بالخطأ وستعتذر للمصريين ..فيديو

اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

فيديو

اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو
مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟