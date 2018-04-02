تعاني من غازات البطن إليك أفضل مشروب للتخلص منها فور تناوله

تتسبب غازات البطن فى الشعور بالآلام والحرج الشديد وأحيانا نلاحظ على كثير من الأشخاص ظهور الكرش بارز لديهم في بعض الأيام ونتوهم أنهم أصبحوا أكثر رشاقة من اليوم الذى قبله ولكن يتضح لنا بعد فترة أن هذا الشخص فى أغلب الأحيان يعاني من الكثير من غازات البطن فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك أن تتبع تناول كوب من هذا المشروب يوميا مع حمية غذائية لا تسبب الغازات للتخلص من الغازات والانتفاخ البطن فور تناوله.



قدم خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية الدكتور أحمد صبري مشروب للتخلص من الغازات وانتفاخ البطن وهو عبارة عن الآتي :



المكونات المطلوبة:

تفاح أخضر.

بقدونس.

رشة كمون عند اللزوم

ماء.



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معًا في الخلاط الكهربائي.

تناول المشروب مرة يوميًا.