قصة ضابط أنقذ ثورة يوليو وأحبط خطة الملك للعودة إلى الحكم

«لئن كانت ثورة 23 يوليو 1952 تعتبر بمثابة الشرارة الأولي التي اندلعت في حركة تحرير الشعوب. بعد الحرب العالمية الثانية ـ فإنني أسجد لله شكرا علي أن هيأ لي مع ضعف صحتي وقوتي أن أكون الشرارة الأولي التي اندلعت في هذه الثورة الخالدة» كلمات مقولة خالدة وثّق بها يوسف صديق، مشواره مع الضباط الأحرار وكيف كان سببًا في نجاحها.

وُلد «صديق» عام 1910 لأسرة ريفية في قرية زاوية المصلوب مركز الواسطى بني سويف، لأب ضابط في الجيش، وفي 1930 أنهي يوسف دراسته الثانوية، وتذكر الثأر الكامن في أعماقه، ثأر أبيه، وثأر مصر، فأصر على الانضمام إلى المدرسة الحربية، وفي 1933 يصبح ضابطًا في الجيش، برتبة ملازمًا ثانيًا بالجيش المصري بالسلوم ثم بمرسي مطروح، والتحق بكلية أركان حرب، وتخرج فيها عام 1946.





وبدأت قصة يوسف الصديق مع ثورة يوليو عندما عرض عليه الضباط وحيد رمضان الانضمام للمجموعة وبالفعل وافق على ذلك ليكون أحد قادتها، وأُسندت إليه من قبل تنظيم الثورة قيادة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة، وقبل الموعد المحدد بقليل تحرك البكباشي يوسف صديق مع مقدمة كتيبته مدافع الماكينة من العريش إلي مقر الكتيبة الجديد في معسكر هايكستب قرب مدينة العبور، ومعه معاونه عبد المجيد شديد.





في كتاب «انقلاب العسكري» يروي الكاتب أحمد حمروش، دور «يوسف الصديق» يقول: «تحددت ساعة الصفر في الثانية عشرة مساءً إلا أن جمال عبد الناصر عاد وعدل هذا الموعد إلى الواحدة صباحًا، وأبلغ جميع ضباط الحركة عدا يوسف صديق لكون معسكره في الهايكستب بعيدًا جدا عن مدى تحركه ذلك اليوم فآثر انتظاره بالطريق العام ليقوم برده إلي الثكنات وكان لهذا الخطأ البسيط أعظم الأثر في نجاح الثورة».





وأضاف أنه «تم إبلاغ يوسف صديق بواسطة رسول قيادة الحركة الضابط زغلول عبد الرحمن. ووفقًا لذلك تم إبلاغ يوسف صديق أن ساعة الصفر هي 2400 أي منتصف الليل وليست الواحدة صباحًا وهو الموعد الذي تم التعديل له دون إمكانية ».





وتابع: «عندما تسرب خبر الثورة إلي الملك أبلغ الأمر للقيادة لاتخاذ إجراء مضاد على وجه السرعة وكانت قيادة الجيش ـ التابع للملك ـ مجتمعة في ساعته وتاريخه تمهيدا لسحق الثورة أو الانقلاب بقيادة الفريق حسين فريد قائد الجيش قبل الثورة، وهو ما دفع يوسف صديق لحسم الجدل بينه وبين جمال، وأصر علي مواصلة طريقه لاحتلال القيادة وأغلب الظن إتفق الرجلين علي ذلك, لأن جمال عبدالناصر الذي استمر يراقب التحركات عن كثب وجه بعد ذلك بقليل بإرسال تعزيزات من أول الأجنحة التابعة للثورة التي تحركت في الموعد الأصلي اللاحق لمساندة يوسف بعد ان قام يوسف صديق مع جنوده باقتحام مبني القيادة العامة للجيش والسيطرة عليه بالفعل».



