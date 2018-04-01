صورة تتسبب في حالة من السخط على إدارة «ترامب» بسبب «البشرة السمراء»

تسببت الصورة التي نشرها البيت الأبيض الأمريكي لمتدربي ربيع 2018 في إحداث ضجة كبيرة، خاصة مع عدم وجود متدربات من أصحاب البشرة السمراء.



وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مشكلة التنوع لا تبدو مشكلة في الأوساط العليا بالإدارة الأمريكية فقط بل وصلت إلى المراتب الأقل وحتى المتدربات.



وأشارت الصحيفة إلى إحتمالية عدم رغبة أصحاب البشرة السمراء في التدريب داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة في الوقت الذي كشفت فيه الاستطلاعات إلى تصويت 8% فقط من أصحاب البشرة السوداء لترامب في الإنتخابات الرئاسية.



وقارنت الصحيفة الوضع الحالي بالوضع الذي كانت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حيث أحدث توازنا كبيرا بين العنصرين الأبيض والأسمر في الإدارة الأمريكية.



وتابعت أنه حينما استقالت أوماروزا مانيجولت نيومان من منصبها كمديرة للاتصالات بمكتب العلاقات العامة والتنسيق في البيت الأبيض، في ديسمبر الماضي، كان ذلك مؤشرًا على غياب الأمريكيين الأفارقة في المناصب العليا بالبيت الأبيض في عهد ترمب، حيث كانت المستشارة السوداء الوحيدة.