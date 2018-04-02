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شادى الصفتى: إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال المهندس شادي الصفتي، مدير الإدارة الهندسية بشركة جنرال موتورز بشمال إفريقيا، إن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أصدر قرارا بالسماح لاستيراد السيارت الكهربائية، والمستعملة 3 سنوات من تاريخ التصنيع.

وأضاف «الصفتي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن الاتجاه في العالم كله نحو السيارات الكهربائية حفاظا على البيئة، موضحا أن هناك إعفاءات جمركية للسيارة الكهربائية، ولكن كان لابد من الدراسة أولا.

أوضح مدير الإدارة الهندسية بشركة جنرال موتورز بشمال إفريقيا، أنه كان يتمنى تأجيل قرار الإعفاء الجمركي لحين توفير البنية التحتية، ومحطات الشحن تغطي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه لابد من تدريب العمالة وتوفير التكنولوجيا الحديثة لصيانة وشحن السيارات الكهربائية خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وتكلفة استهلاكها ستكون أقل في المستقبل، منوها إلى أن بحلول عام 2030 ستكون السيارات الكهربائية هي السائدة في مصر، مطالبا بمد فترة سماح لمدة عامين لتوفير مراكز صيانة للسيارات الكهربائية.

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