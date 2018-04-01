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رياضة

الهاني سليمان: الاتحاد السكندري تغير بقيادة محمد عمر.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:16 م
الهاني سليمان
الهاني سليمان
عمرو ابوبكر
أكد الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، أن أداء الفريق تغير تمامًا مع محمد عمر بعد توليه قيادة زعيم الثغر وهو ما ظهر بالفعل في النتائج.

وتقدم الهاني سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر فضائية dmc sport، بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد السكندري، بسبب تعاقدهم مع مدير فني بحجم محمد عمر مؤكدًا أنه من أهم القرارات التي اتخذها رئيس النادي.

وأكد الهاني سليمان، أن تواجد محمد مصيلحي، أنقذ الاتحاد في التوقيت المناسب بعد تفكك الأمور الفنية والإدارية الفترة الأخيرة.

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