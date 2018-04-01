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اقتصاد

التمويل العقاري: يمكن التعامل على "شقق" المصريين بالخارج بعد 3 سنوات

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قال عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والمطروحة حاليا للحجز عبر الموقع الالكترونى المخصص من وزارة الاتصالات للمصريين بالخارج، يمكن لأصحابها إجراء أى تعاملات عليها بعد 3 سنوات.

وأضاف رشدى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن هذه الوحدات لا يوجد عليها أى حظر، لأنها يتم الحصول عليها بقيمتها الحقيقية وبدون أى دعم من الدولة.

وأشار إلى أن الـــــ 3 سنوات هى الفترة المتاحة لتقسيط قيمتها عبر تحويلات بنكية من خارج مصر بالدولار لحساب مخصص لهذا الغرض بالبنك المركزى.

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت 18 ألف "شقة" بمساحات من 75 مترا مربعا إلى 90 مترا مربعا للمصريين بالخارج بأسعار تراوحت بين 165 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بــــ11 محافظة.

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