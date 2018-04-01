تأجيل إعادة محاكمة 39 إخوانيا في أحداث عنف بالمنيا لـ15 أبريل

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 39 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا إلى جلسة الخامس عشر من أبريل الجارى، لاستكمال المرافعة فى 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.



والمتهمون هم: "11 متهما فى أحداث أبو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا، و17 متهما فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا".