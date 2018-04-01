ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 39 إخوانيا في أحداث عنف بالمنيا لـ15 أبريل

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:41 م
محكمة
محكمة
ايمن يونس
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 39 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا إلى جلسة الخامس عشر من أبريل الجارى، لاستكمال المرافعة فى 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

والمتهمون هم: "11 متهما فى أحداث أبو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا، و17 متهما فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا".

ترشيحاتنا

«فجيرة مارادونا» يخطط للتعاقد مع حسام غالي خلال الفترة القادمة

«شيرين» في مهمة خاصة بمحافظة سوهاج.. والسبب مثير

صحيفة أمريكية: «ميلانيا» تهرب من «ترامب» إلى «مارلا جو» وسط شكوك عن قرب الانفصال

شاهد.. سخط جماهيري على «السوشيال ميديا» بسبب مشهد فى قناة سعودية

«سائقي التاكسي الأبيض» تطلب المساواة بـ «أوبر» و«كريم».. فيديو

تعرف على حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة

مجاملات "عبدالفتاح" لا تنتهى.. تعيين عضو الحكام الراسب بمعسكر الكاف

شاهد.. موقف محرج لـ إبراهيم عبد الجواد على الهواء بسبب رسالة مشجع أهلاوي

«BEIN SPORTS» تصدم العرب بشأن مونديال كأس العالم

رئيس «الاستطلاع الحربي» السابق: تصريحات محمد بن سلمان تؤكد اقتراب إنهاء معاناة السوريين

تعديل عقود 3 لاعبين في الزمالك بفرمان من مرتضى منصور

حارس مرمى الاتحاد السكندري: عبدالله السعيد يرعب الحراس وأخطر لاعب بالدوري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد.. محمد صلاح يكتسح تصويت "fifa 19" بفارق خرافي عن "رونالدو" و "ميسي"

فيديو

أحمد موسى: المصريون لا يرغبون في أبو تريكة بعد اكتشاف حقيقته الداعمة للإخوان ..فيديو
الهاني سليمان يكشف سبب معاقبة محمد عمر لـ«كابوريا».. فيديو
«الصحة» تكشف آخر مستجدات وفاة تلميذة في مدرسة خاصة بالزمالك ..فيديو
رسميًا.. محمد عمر يستكمل مشواره مع الاتحاد السكندري الموسم المقبل
أحمد موسى يطالب بالاستفادة من محمد صلاح فى الترويج للسياحة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟