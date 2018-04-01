ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الصين ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:25 م
المالية الصيني
المالية الصيني
بكين أ ش أ
أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين ستقوم بزيادة التعريفات الجمركية على أكثر من 128 سلعة من الواردات الأمريكية.

وقالت الوزارة - في بيان - إن هذه الرسوم الإضافية ستتراوح بين 15 و25 بالمئة وإنه سيتم تطبيقها بدءًا من غد الاثنين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي ردًا على قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية تقدر بـ 60 مليار دولار على أكثر من مئة سلعة صينية، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى حماية المصالح الصينية.

وأكد البيان أن سياسة الإعفاء الضريبي الصينية لن تتغير، موضحًا أن هذا القرار يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ترشيحاتنا

صورة تتسبب في حالة من السخط على إدارة «ترامب» بسبب «البشرة السمراء»

فضل شاكر يطرح أغنية «ليه الجرح».. فيديو

أحمد حسن يعرض دفع تكاليف استكمال إنشاء "مسجد الزمالك"

مجلس الدولة يلغي حكم تعويض طالب مستبعد من اختبارات كلية الشرطة بعد 15 عاما

أردوغان يتطاول ويتهم الدول الرافضة للعملية التركية فى عفرين بدعم الإرهاب

أحمد حسن يستطلع رأي جمهوره بشأن عودته إلى الملاعب

خبير عسكري: الإرهابيون يستخدمون إمكانيات تكنولوجية متطورة وكبيرة في سيناء.. فيديو

شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب فى أحدث ظهور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

علي جمعة يكشف عن «علامة» إعراض الله تعالى عن العبد

شاهد .. لحظة سقوط شاب من أعلى قمة جبلية

إصابة ضابطين ومصرع تاجري مخدرات في اشتباكات مع الشرطة بسوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد.. محمد صلاح يكتسح تصويت "fifa 19" بفارق خرافي عن "رونالدو" و "ميسي"

فيديو

أحمد موسى: المصريون لا يرغبون في أبو تريكة بعد اكتشاف حقيقته الداعمة للإخوان ..فيديو
الهاني سليمان يكشف سبب معاقبة محمد عمر لـ«كابوريا».. فيديو
«الصحة» تكشف آخر مستجدات وفاة تلميذة في مدرسة خاصة بالزمالك ..فيديو
رسميًا.. محمد عمر يستكمل مشواره مع الاتحاد السكندري الموسم المقبل
أحمد موسى يطالب بالاستفادة من محمد صلاح فى الترويج للسياحة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟