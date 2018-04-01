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رياضة

شاهد.. نجم الاتحاد يكشف حقيقة انتقاله للدوري السعودي

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:42 م
نور السيد لاعب نادي
نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري
حسن العمدة
كشف نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري عن حقيقة انتقاله لنادي إنبي ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأكد السيد خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر فى برنامج خاص مع سيف المذاع علي قناة أون سبورت، إنه لم يوقع لنادي إنبي أو غيره من الأندية كما ردد البعض فى وسائل الإعلام وأقسمت لرئيس نادي الاتحاد على ذلك.

وواصل أنه يرغب في الاستمرار مع الاتحاد السكندري في الموسم المقبل وهو أمر يعلمه جيدا رئيس النادي ووعدني بحل ملف التجديد قريبا.

واختتم نور السيد تصريحاته أنه رفض عرضا من نادي الفتح السعودي في يناير الماضي من أجل البقاء بين جماهير ونادي الاتحاد السكندري الذي يعشقه.

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