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اقتصاد

طرح وحدات جديدة بالإيجار ضمن "المليون وحدة" قريبا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن الصندوق يدرس طرح مرحلة جديدة من "شقق" مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" ضمن محور الإيجار لأصحاب الدخول الأقل بنظام التعاقد لمدة 7 سنوات بقيمة إيجارية منخفضة قريبا.

وأوضح نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه جار حاليا عمل رصد وحصر للوحدات المتبقية من المشروع القومى للإسكان السابق بمساحات 63 مترا مربعا، تمهيدا لطرحها ضمن محور الإيجار.

وكان صندوق التمويل وحدات للإيجار ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى مرة واحدة فقط خلال الـــ4 سنوات الماضية و9 إعلانات لبيع الوحدات بنظام التمليك، و3 إعلانات تكميلية أحدها لمحور الإسكان غير المدعوم وأحدها لإسكان أعضاء النقابات المهنية والأخير لتوفير وحدات سكنية ضمن المشروع للمصريين بالخارج بالدولار.

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