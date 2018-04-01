بمشاركة الروبوت "صوفيا" انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من "ملتقى صناعة الإبداع"

تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من "ملتقى صناعة الإبداع" يومي 17 و18 أبريل المقبل، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين، فضلا عن عدد الخبراء الإقليميين والمحليين والمهتمين بالمجالات الإبداعية.



وتتضمن قائمة أبرز الخبراء الإقليميين والمحليين المشاركين في الملتقى المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بالإضافة إلى دانا جريفين مؤسسة شركة INNRdesign، وهي شركة ناشئة تستخدم علم الأعصاب، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والتصميم لتحسين أداء ونمو الأفراد والشركات، كما تشارك أيضا لينا كولاني مديرة المحتوى ذو العلامة التجارية في شركة "DMS".



ويشهد الملتقى هذا العام عددا كبيرا من الموضوعات تتضمن بشكل أساسي الحديث عن "المحتوى"، حيث يضم جدول أعمال الملتقى منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التليفزيوني والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام.



ويضم الملتقى عددا من الجلسات النقاشية حول "أهمية المحتوى للشركات" والتي سيتحدث عنها المهندس نجيب ساويرس في الكلمة الافتتاحية للملتقى، كما سيتم عقد جلسات نقاشية حول "تطبيق محتوى الفيديو في القناة"، "كيف يمكن للعلامات التجارية الترفيه عن جمهورها"، "علم الأعصاب في التسويق"، "مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره على المحتوى"، بالإضافة لعديد من المناقشات والمحادثات حول موضوعات مختلفة.



وصرحت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع أن "أجندة النسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع تتضمن بشكل أساسي الحديث عن المحتوى باعتباره قضية ساخنة لأننا نعيش في عالم مشتت مقارنة من أي وقت مضى" .



وأضافت مي سلامة " جدول أعمال الملتقى يضم منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التليفزيوني والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام".



ومن جانبه، صرح عمرو أشرف، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع أنه "بعد النجاح الكبير للنسخة السابعة من ملتقى صناعة الإبداع 2017، تنطلق النسخة الثامنة يوم 17 أبريل المقبل بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين و الإقليميين والمحليين .. ويمثل الملتقى فرصة واعدة لمناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تساهم في صناعة الإبداع والاستفادة بخبرات الخبراء الدوليين فى مختلف المجالات الإبداعية".



وتضم قائمة المتحدثين خلال الملتقى عددا من رجال الأعمال الإقليميين والدوليين والإعلاميين والوكالات الإبداعية والإعلامية والعلامات التجارية والقنوات الإعلامية وصانعي الأفلام ومهنيي التسويق والإعلان بالإضافة إلى خبراء الإعلام، حيث يشاركون جميعا من مصر ومنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.



ويشهد الملتقى مشاركة الروبوت الشهيرة "صوفيا"، حيث يعد مجال الذكاء الاصطناعي أحد أهم موضوعات المحتوى التي سيتناولها الملتقى في نسخته الخامسة والذي يحظى حاليًا باهتمام كبير باعتباره أحد المجالات الاستثمارية نموًا على المستوى العالمى.



وتمثل الروبوت "صوفيا" أحدث ما توصلت إليه ثورة التكنولوجيا في مجال الإنسان الآلي، حيث تجسد "صوفيا" آخر ما وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص والرد على أي تساؤل بدقة وسرعة بديهة وردود أفعال مطابقة للإنسان، وهو ما ستقوم به خلال الملتقى من خلال التفاعل مع الجمهور المشارك.

