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بنات البلد

بمناسبة قرب الامتحانات إليك مشروب مثالي لرفع نسبة التركيز لطفلك

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتحير أغلب الأمهات فى التغذية السليمة لأطفالهن وخاصة أيام الامتحانات فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأمهات إليك أفضل مشروب مثالي لرفع نسبة التركيز لدى طفلك وخاصة خلال هذه الأيام بمناسبة اقتراب امتحانات انتهاء العام الدراسى الشهر الحالي.

يقدمه الدكتور أحمد صبرى أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة.

المقادير:
ثمرة تفاح أخضر مقطعة
1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1/2 ثمرة موز
2 ملعقة صغيرة عسل
3/4 كوب لبن جوز هند

طريقة التحضير :
فى الخلاط الكهربائى قومى بضرب كافة المكونات حتى تتجانس تماما ثم ضعي العسل في الخلاط على مزيج التفاح واخلطي المكونات جيدًا وقدميه لطفلك بين الوجبات فهو مثالى لمنح طفلك الطاقة والحيوية.

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