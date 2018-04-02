الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. واستسلام مقاتلي المعارضة.. وممر إنساني لإجلاء 153 ألفًا و140 مدنيًا منذ بداية الهدنة في المنطقة

رئيس المركز الروسي للسلام والمصالحة: تحرير أكثر من 30 رهينة في سوريا

مغادرة 128 مدنيا عبر ممر إنساني لسكان دوما

حزب الله: إجلاء مقاتلي "جيش الإسلام" من أخر معقل للمعارضة في ريف دمش الشرقي

بشار الأسد: تأمين الغوطة الشرقية أحبط مؤامرات الأجانب

أعلنت أكثر من جهة روسية وسورية وتابعة لميليشيات حزب الله، أمس، الأحد، تحرير الغوطة الشرقية واستعادة الجيش السوري السيطرة بعد استسلام المقاتلين ونقل المدنيين.وأعلن الميجور جنرال يوري يفتوشينكو، رئيس المركز الروسي للسلام والمصالحة في سوريا أمس، تحرير أكثر من 30 رهينة في عملية واسعة النطاق في سوريا.ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن يفتوشينكو قوله: "تم إطلاق سراح 34 رهينة لدى جماعات مسلحة غير قانونية خلال عملية على نطاق واسع لم يسبق لها مثيل".وأضاف المسئول الروسي أن ممرًا إنسانيًا لسكان دوما مع نقطة تفتيش بالقرب من بلدة الوافدين يواصل عمله.وتابع: "لقد تم نشر جميع التسهيلات اللازمة لمساعدتهم هناك واليوم، غادر حوالي 128 مدنيًا عبر هذا الممر".وبشكل عام، لعب مركز المصالحة الروسي دورًا حاسمًا في إجلاء 153 ألفًا و140 مدنيًا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية في المنطقة.في السياق ذاته، ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية أمس أنه جرى التوصل لاتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام من آخر معقل للمعارضة في ريف دمشق الشرقي إلى جرابلس في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.وقالت الوحدة إن الاتفاق جاء بعد أيام من المفاوضات التي استهدفت تفادي إراقة الدماء في مدينة دوما وسيشمل تشكيل مجلس محلي توافق عليه الحكومة السورية في المدينة سيضطلع بإدارة شؤونها بعد انسحاب المعارضة.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، الأحد، أن الجانب الروسي باللجنة الروسية - التركية للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك نظام وقف العمليات القتالية في سوريا، رصد 12 حالة إطلاق نار خلال 24 ساعة بينما رصد الجزء التركي انتهاكا واحدا فقط.وقيمت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - الوضع في مناطق خفض التصعيد بالمستقر، وقالت إن الجانب الروسي رصد 5 انتهاكات في اللاذقية و5 في دمشق و2 في حلب، فيما رصد الجانب التركي حالة إطلاق نار واحدة في محافظة اللاذقية.وأشارت الوزارة - بحسب البيان - إلى استمرار إخراج المدنيين من منطقة دوما بإشراف مركز المصالحة الروسي عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.وفي بيان، قال المتحدث باسم الجيش إن الحملة العسكرية التي استمرت لأسابيع حققت الأمن للعاصمة وأدت أيضا إلى تأمين الطرق السريعة "بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية وكذلك مع المنطقة الشرقية عبر البادية وصولًا إلى الحدود العراقية".وغادرت آخر مجموعة من المقاتلين وعائلاتهم جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في وقت سابق بعد سقوط مدن أخرى ولم يتبق تحت سيطرة مقاتلي المعارضة سوى مدينة دوما.وأظهرت لقطات للتليفزيون الرسمي كبار قادة الجيش يدخلون نفس الطريق الذي استخدمته قافلة المسلحين.وغادر عشرات الآلاف المنطقة التي كانت تمثل مركزا تجاريا وصناعيا مهما وتعج بالحركة في ريف دمشق الشرقي والتي كان يقطنها نحو مليوني نسمة قبل تفجر الصراع.وقالت القيادة إن العمليات العسكرية في ضواحي مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة جماعة جيش الإسلام، مستمرة.ومن شأن استعادة الحكومة السيطرة على دوما أن تلحق أكبر هزيمة بمقاتلي المعارضة منذ 2016 وتطردهم من آخر معقل كبير لهم قرب العاصمة. وكانت المدينة المركز الرئيسي للاحتجاجات في ريف دمشق ضد حكم الرئيس بشار الأسد والتي أشعلت الصراع قبل سبع سنوات.ويقول الجيش إن المئات من مسلحي المعارضة قتلوا في الهجوم الشرس. وتقول المعارضة إن الجيش شن حملة جوية بلا هوادة استخدم خلالها القنابل الحارقة وغاز الكلور لإضعاف معنويات المعارضة باستهداف مناطق المدنيين.ويقول مسلحو المعارضة إن القصف العشوائي أجبرهم على الإذعان والموافقة على اتفاقات استسلام تضطرهم إلى الموافقة على السلام أو المغادرة إلى مناطق أخرى خاضعة للمعارضة بعد أسابيع من القصف والحصار الذي منع الغذاء من الوصول إلى المنطقة.وأكد الجيش من جديد أن استرداد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة سيوقف الهجمات الصاروخية على العاصمة.وينفي مقتل عدد كبير من المدنيين في القصف، ويقول مسعفون وسكان إن القصف حول أحياء كاملة إلى ركام في مناطق كثيفة السكان، حيث كان يعيش ما لا يقل عن 350 ألف شخص.ويقول محللون عسكريون إن الهدف الرئيسي للحملة كان استكمال حزام أمني حول العاصمة.وقال الأسد في الآونة الأخيرة إن تأمين الغوطة الشرقية أحبط مؤامرات خصومه الأجانب لإسقاطه.وقال بيان الجيش السوري: "استعادة القرى والبلدات تحققت بعد أن قضت وحدات الجيش على مئات الإرهابيين ودمرت مقرات قياداتهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم وأسلحتهم وعتادهم بما في ذلك مصانع ومعامل للمدافع والصواريخ والقذائف المختلفة".وتحاصر قوات الحكومة السورية دوما. ولا يزال هناك عشرات آلاف المدنيين في المدينة.وينفي مسلحو المعارضة هناك إجراء مفاوضات لإخلاء المنطقة ويقولون إن المحادثات مع الجيش الروسي تهدف إلى التوصل إلى حل يسمح لهم بالبقاء في المدينة تحت حماية موسكو.ولكن مصادر محلية قالت إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق مع الجيش الروسي في ساعة متأخرة من مساء السبت لنقل الجرحى من المدينة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال غرب سوريا.ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق أوسع لإجلاء المقاتلين في ترتيب مماثل لاتفاق توصلت إليه جماعة فيلق الرحمن مع موسكو وسمح لمعظم مقاتليها بمغادرة المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.وقال بيان الجيش: "تواصل وحدات أخرى أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب".ويقول رجال إنقاذ إن الهجوم المدعوم من روسيا في الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل ما يربو على 1600 مدني فضلا عن إصابة الآلاف. وتقول السلطات إن نحو 150 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية.وغادر آلاف الأشخاص وبينهم مقاتلون وأسرهم ومدنيون الغوطة الشرقية إلى شمال غرب سوريا في قوافل حافلات بعد أن منحتها الحكومة ممرا آمنا إلى محافظة إدلب.وقال كثيرون من الذين وصلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في رحلة شاقة عبر قرى تسيطر عليها الحكومة إن كثيرا من السكان كانوا يرشقون حافلاتهم بالحجارة والأحذية.وبدأ الصراع باحتجاجات تطالب بإنهاء حكم الأسد في 15 مارس 2011 ثم اجتذب قوى إقليمية ودولية وأدى إلى فرار الملايين من ديارهم.