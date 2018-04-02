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اكتشف بديل "اللحم" بأقل التكاليف وتعرف على جميع فوائده

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بسبب سوء الأحوال الاقتصادية لدى الكثير من الأشخاص وارتفاع أسعار اللحوم بنسبة كبيرة لا تتناسب مع ظروف الموظفين والمرتبات الحالية فلا يستطيع رب الأسرة شراء الكميات الكبيرة، التى كان يشتريها من قبل لذلك نقدم فى هذا المقال بديل طبيعي وبأقل الأسعار للحم بأغلب فوائده.

أكدت الدكتورة فريال سالم استشارى التغذية العلاجية أن حبوب «الكينوا» قريب الشبه بالسبانخ والسلق من حيث الشكل، تحتوى على عناصر غذائية عالية مثل البروتين خاصة الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأمر الذى يجعله يغني الشخص عن تناول اللحوم، كما يحتوى على الحديد والبروتينات والماغنيسيوم والبوتاسيوم، والكينوا له فوائد صحية كثيرة على صحة الإنسان منها.

- يكسب الأوعية الدموية حالة من الإسترخاء، كما يعمل على تنظيم ضربات القلب.
- يخفض ضغط الدم.
- يسرع من عمليات الأيض في الجسم وبالتالي يحسن ويسرع من عملية الهضم وعلاج عسر الهضم.

- يعالج الصداع بما يحتوي عليه من الماغنيسيوم، وكذلك مادة "الريبوفلافين" التي لها القدرة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والطاقة والدماغ وخلايا العضلات لتوفير مزيد من الحماية ضد نوبات الصداع.

- يحتوي نبات الكينوا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تمنح الجسم الحماية من مرض السرطان.
- يحتوي على نسبة عالية من الألياف تجعله يعالج مشكلات القولون ويحمي المرارة من تكون الحصوات، ويحسن الأداء الوظيفي للكبد بما يؤهله لتخليص الجسم من السموم بشكل أفضل.
- يبطئ من غزو الشيخوخة للجسم، لأنه يحسن من أداء أعضاء الجسم لوظائفها.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أنه يمكن تناول نبات الكينوا بعدة طرق منها غليه على النار لمدة 10 دقائق ثم تصفيته وتناوله مثل الأرز أو إضافته إلى السلطة أو الشربة.

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