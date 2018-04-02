أردوغان بشعار "إما حليفي أو إرهابي" .. يتهم دول العالم الرافضة لعمليات بلاده بدعم الإرهاب .. بوادر خلاف مع فرنسا .. واستمرار للعمليات في سوريا

أردوغان: الدول الرافضة لعملياتنا في سوريا تؤوي الإرهابيين

بوادر أزمة بين تركيا وفرنسا بسبب "العمال الكردستاني"

استمرار العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية



وقف ومن حوله رجاله، يستعرض عضلاته، ويلقي التهم هنا وهناك، ليصف جيشه بحامي حمى الديار، هكذا كان مشهد رجب طيب اردوغان، الرئيس التركي، أمس الأحد، أثناء كلمة له اتهم فيها الدول التي ترفض العمليات العسكرية التي يشنها جيشه في سوريا، بدعم الإرهاب، حتى يصبح كل من يخالفه الرأي إرهابي.



اردوغان، الذي يحاول جاهدا إيجاد دور محوري لبلاده في المنطقة بأي شكل، حتى إذا كان ذلك على حساب شعب بأكمله، سواء في سوريا أو العراق، حيث الجميع إرهابيين وأعداء طالما يقفوا في وجه اغراضه.



اتهم الرئيس التركى الدول الرافضة للعملية التركية في عفرين السورية بأنها دول تأوي التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الدول تماطل في تسليم الإرهابيين إلى بلاده، في حين تطالب بتسليم إرهابيها لدى تركيا.



وقال أردوغان خلال كلمته إن بلاده شنت الحملة العسكرية عفرين بغرض حماية أراضيها من خطر التنظيمات الإرهابية المتواجدة في الأراضي السورية -على حد وصفه، وذلك وفق فضائية "تي ار تي" التركية.



كان اردوغان أعلن بدء التحضير لطرد المسلحين الأكراد من عين العرب وتل أبيض والحسكة حتى الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى استعداد قواته لدخول سنجار في أي وقت.



وقال اردوغان الجمعة الماضية: "بدأنا الاستعدادات اللازمة من أجل تطهير عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة صوب الحدود العراقية السورية من الإرهاب".



وأوضح أن قواته ستدخل سنجار في أي وقت لتطهيرها من المسلحين الأكراد ومن العراق ككل، "سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا، وسيستمر هذا حتى تطهير سنجار من بي كا كا والتنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة".



وصرح بأن تركيا بدأت عمليات لتطهير مناطق عين العرب ورأس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين حتى الحدود العراقية، مضيفا أن بلاده ستطرد المسلحين من العراق أيضا.



وكانت وكالة "الأناضول" نقلت عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم استنكاره لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفدًا من حزب العمال الكردستاني المناهض للنظام التركي، وعرضه التوسط بينهم وبين أنقرة.



وقال يلدريم إن بعض الدول تهرع إلى الدفاع عن "تنظيمات إرهابية"، بعد أن لقنت تركيا تلك التنظيمات الدرس الذي تستحقه، مضيفا: "آخر من هرع إلى الدفاع عن تلك التنظيمات الإرهابية هي فرنسا، عليك أن تلزم حدودك يا ماكرون، كيف لك أن تحاول التوسط بين تركيا والتنظيمات الإرهابية؟ من الذي منحك تلك الصلاحية؟".



وعقب ذلك اتهم الرئيس التركي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستضافة إرهابيين في قصر الإليزيه، وذلك في حديثه، أمس الأحد، أثناء كلمته عن أزمة بلاده مع كوسوفو، الأمر الذي ينذر بأزمة جديدة بين تركيا وفرنسا.



اردوغان، الذي يتحدث دائما بأنه المدافع الأول عن الضعفاء في العالم، أظهر كافة أنواع الجرائم في حق الشعب الكردي أثناء الحملة التي يقوم بها جيشه في سوريا والعراق، والتي أعلنت الحكومة العراقية الاستعداد للدفاع عن أراضيه ضد أي عدوان خارجي.