بديل للفوار كوب من هذا المشروب يقضي على الحموضة فور تناوله

يشعر الكثير من الأشخاص فور تناولهم للطعام بحموضة شديدة تجعلهم يكادون على القيء ويترددون كثيرا فى تناول الكثير من الأطعمة التى يحبون تناولها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكننا أن نقدم لك مشروب طبيعي يقضى على الحموضة فور تناوله ويعتبر بديلا للفوار المعالج للحموضة.



أكد الدكتور محمد لطفى، أخصائى الطب البديل والعلاج بالأعشاب، لـ"صدى البلد"، أن الخروب يقضى على آلام الحموضة وقرحة المعدة وارتجاع المريء.



الطريقة الصحيحة لتحضير الخروب:

- نضع 5 لترات من الماء على نار هادئة ونضيف إليه 6 أكواب من السكر الخشن مع التحريك حتى يذوب.

- ونضيف إليه كيلوجراما من الخروب المقطع إلى أطراف صغيرة مع التحريك حتى يصبح لونه بنيا.

- ونتركه حتى الغليان مدة نصف ساعة ويرفع القدر عن النار ويصفى الخليط ويوضع في إناء زجاجي في الثلاجة حتى يبرد.

- ويشرب باردًا كلما شعر الشخص بالحرقة أو الحموضة.



وأضاف "لطفى" أن هذا المشروب يناسب الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكرى، لذلك يمكن تجهيز نفس المشروب بدون سكر لمن يعانون من مرض السكرى.