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برلمان

«برلمانى»: استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين يؤدي لإشعال المنطقة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:08 ص
صدى البلد
سارة يسن
أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه التام للجرائم الاسرائيلية الوحشية في حق الفلسطينيين، والتصدي بالرصاص المسلح والقوة المفرطة لمسيرات العودة بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، قائلا إن هناك همجية إسرائيلية سافرة ولا يمكن أن يقبلها أحد وتؤدي الى اشتعال القضية الفلسطينية.

وطالب النائب في بيان له اليوم، كافة الدول العربية والأجنبية باتخاذ موقف حاسم ضد اسرائيل مشددا على ضرورة إجبار نتنياهو على العودة لمسار التسوية السياسية وبدء مفاوضات الحل النهائي.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، طالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته تجاه الفلسطينيين، قائلا: "على المجتمع الدولى أن يتحمل مسئوليته تجاه الفلسطينيين" مشيرا إلى أن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ضرورة حتى يتحقق السلام.

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