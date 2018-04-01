استشاري التغذية يكشف أبرز فوائد زيوت الأعشاب

أكد الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية أن زيوت الأعشاب تحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية الكثيرة التى تساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية ومنها:
* زيت الروزمارى ( إكليل الجبل ): منشط للدورة الدموية، يقضى على القشرة، يساعد على عدم تساقط الشعر وتقويته.
* زيت الكاموميل ( البابونج): منعم وملطف لإلتهابات الجلد ويعالج الإكزيما، ومهدئ ومضاد للتقلصات.
* زيت البرتقال: لعلاج السليوليت بالدهان والتدليك، منعش وينشط الكبد بإضافة قطرات إلى المشروبات.
* زيت الريحان: للاسترخاء وهدوء الأعصاب وعلاج تقلصات البطن بالدهان والتدليك.
* زيت جنين القمح: للهاﻻت السوداء والتجاعيد دهان خفيف يوميًا مساء.
* زيت لوز حلو: لتفتيح البشرة وتنعيمها.
* زيت البقدونس: يستعمل دهان خفيف مرة واحدة لعلاج التجاعيد.
* زيت الشمر: يساعد على النمو السريع للشعر وتطويله.
* زيت شجرة الشاى: يقضى على حب الشباب والبثور، ومطهر للفم والحلق إذا خفف بالماء ويتم المضمضة أو الغرغرة به.
* زيت الزيتون: لنعومة الشعر وتطويله وتغذيته وتغذية البشرة.
* زيت جوز الهند: لتغذية الشعر وتطويله.
* زيت السمسم وزيت الحلبة معا: لتكبير الصدر دهان مرتين يوميا.
* زيت الصبار: يمنع تساقط الشعر ويغذيه ويجعله لامعا.
* زيت الجرجير: مغذى ومقوى للشعر.