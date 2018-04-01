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استشاري التغذية يكشف أبرز فوائد زيوت الأعشاب

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:49 م
صدى البلد
علا أحمد
أكد الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية أن زيوت الأعشاب تحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية الكثيرة التى تساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية ومنها:

* زيت الروزمارى ( إكليل الجبل ): منشط للدورة الدموية، يقضى على القشرة، يساعد على عدم تساقط الشعر وتقويته.
* زيت الكاموميل ( البابونج): منعم وملطف لإلتهابات الجلد ويعالج الإكزيما، ومهدئ ومضاد للتقلصات.
* زيت البرتقال: لعلاج السليوليت بالدهان والتدليك، منعش وينشط الكبد بإضافة قطرات إلى المشروبات.
* زيت الريحان: للاسترخاء وهدوء الأعصاب وعلاج تقلصات البطن بالدهان والتدليك.
* زيت جنين القمح: للهاﻻت السوداء والتجاعيد دهان خفيف يوميًا مساء.
* زيت لوز حلو: لتفتيح البشرة وتنعيمها.
* زيت البقدونس: يستعمل دهان خفيف مرة واحدة لعلاج التجاعيد.
* زيت الشمر: يساعد على النمو السريع للشعر وتطويله.
* زيت شجرة الشاى: يقضى على حب الشباب والبثور، ومطهر للفم والحلق إذا خفف بالماء ويتم المضمضة أو الغرغرة به.
* زيت الزيتون: لنعومة الشعر وتطويله وتغذيته وتغذية البشرة.
* زيت جوز الهند: لتغذية الشعر وتطويله.
* زيت السمسم وزيت الحلبة معا: لتكبير الصدر دهان مرتين يوميا.
* زيت الصبار: يمنع تساقط الشعر ويغذيه ويجعله لامعا.
* زيت الجرجير: مغذى ومقوى للشعر.

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