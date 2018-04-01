استشاري التغذية يكشف أبرز فوائد زيوت الأعشاب



* زيت الروزمارى ( إكليل الجبل ): منشط للدورة الدموية، يقضى على القشرة، يساعد على عدم تساقط الشعر وتقويته.

* زيت الكاموميل ( البابونج): منعم وملطف لإلتهابات الجلد ويعالج الإكزيما، ومهدئ ومضاد للتقلصات.

* زيت البرتقال: لعلاج السليوليت بالدهان والتدليك، منعش وينشط الكبد بإضافة قطرات إلى المشروبات.

* زيت الريحان: للاسترخاء وهدوء الأعصاب وعلاج تقلصات البطن بالدهان والتدليك.

* زيت جنين القمح: للهاﻻت السوداء والتجاعيد دهان خفيف يوميًا مساء.

* زيت لوز حلو: لتفتيح البشرة وتنعيمها.

* زيت البقدونس: يستعمل دهان خفيف مرة واحدة لعلاج التجاعيد.

* زيت الشمر: يساعد على النمو السريع للشعر وتطويله.

* زيت شجرة الشاى: يقضى على حب الشباب والبثور، ومطهر للفم والحلق إذا خفف بالماء ويتم المضمضة أو الغرغرة به.

* زيت الزيتون: لنعومة الشعر وتطويله وتغذيته وتغذية البشرة.

* زيت جوز الهند: لتغذية الشعر وتطويله.

* زيت السمسم وزيت الحلبة معا: لتكبير الصدر دهان مرتين يوميا.

* زيت الصبار: يمنع تساقط الشعر ويغذيه ويجعله لامعا.

* زيت الجرجير: مغذى ومقوى للشعر.

أكد الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية أن زيوت الأعشاب تحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية الكثيرة التى تساعد على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية ومنها: