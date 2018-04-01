أحمد الطاهري: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة دعم لأبطال الجيش بسيناء.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير النادي الدولي، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية وما حققته من مكاسب كبيرة خاصة في ظل حرص الدولة المصرية على خروج الانتخابات بشكل راق يعبر عن الدولة المصرية وإرادتها.



وأضاف "الطاهري" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات جعلت نهاية القنوات التي تسعى للنيل من مصر وأمنها مجرد وقت.



وأشار إلى أن مشاركة 25 مليون مصري في تلك الانتخابات بمثابة دعم معنوي لكل الأبطال في سيناء بأن الشعب المصري يقف خلف هؤلاء الأبطال وأن الشعب المصري يقدر قيمة دماء الشهداء.



وتابع أن المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات قضت على ما تبثه القنوات الإخوانية للتشكيك في الدولة المصرية والتشكيك في ثقة المصريين بقيادتهم.