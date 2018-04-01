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محافظات

بدء صلوات أسبوع الآلام بكنائس بني سويف

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:05 م
بدء صلوات أسبوع الآلام
بدء صلوات أسبوع الآلام بكنائس بني سويف
محمد عبد الحليم
بدأت كنائس بني سويف، اليوم، صلوات أسبوع الآلام، عقب الانتهاء من قداس أحد الشعانين "السعف"، والذي جرى الاحتفال به اليوم.

وترأس الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، قداس عيد أحد الشعانين، بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا بمدينة بني سويف، كما ترأس الأنبا اسطفانوس قداس العيد بمطرانية الشهيد العظيم مار جرجس بببا، وترأس القمص باسليوس ألأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش ومجمع رهبان الدير، قداس العيد بكنيسة دير الأنبا بولا ببوش، والقمص فام وكيل دير الأنبا انطونيوس ببوش ومجمع رهبان الدير قداس العيد بدير الأنبا انطونيوس ببوش، وبمشاركة عشرات الآلاف من الأقباط الذين حملوا أغصان السعف والخوص والورود والزيتون.

ورفعت مديرية أمن بني سويف من إجراءاتها الأمنية بمحيط كنائس وأديرة المحافظة تزامنا مع أعياد أحد الشعانين وصلوات أسبوع الآلام.

ووضعت المديرية حواجز حديدية في الشوارع المؤدية للكنائس لمنع مرور السيارات والدراجات البخارية، بالإضافة إلى وضع بوابات الكترونية أمام الكنائس لفحص المترددين عليها، بالإضافة إلى تفتيشهم .

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