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باحثة بمدينة زويل: نجحنا في تحويل عشرات الأبحاث إلى نموذج وتطبيقات مختلفة.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:07 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قالت إسراء حسين، باحثة بمدينة زويل، إن المدينة توفر للباحثين أحدث المعامل التى تؤهلهم لتطبيق أبحاثهم.

وأضافت «حسين» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنهم نجحوا في تحويل عشرات الأبحاث إلى نموذج وتطبيقات مختلفة، مؤكدة أنها تسعى إلى وصل العلم إلى المواطنين، وهذا أهم غرض تسعى إليه.

وأوضحت الباحثة بمدينة زويل، أنهم يرصدون المشاكل التى تواجهنا في مصر ويعملوا عليها خلال البحث العلمي وتطبيقاته للمساهمة في حلها، منوهة إلى أن المستقبل بالنسبة للباحث في مدينة زويل جيد ويحقق الغرض الذي تسعى إليه.

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