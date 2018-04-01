برلماني يطالب باستدعاء وزير الرياضة للبرلمان لكشف فساد مراكز الشباب

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسرعة التحقيق فى وقائع الفساد والتلاعب بنتائج دورى مراكز الشباب بمحافظة البحيرة.





وكشف "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الشباب والرياضة عن أنه لابد أن يتم قصر الاشتراك فى دورى مراكز الشباب على اللاعبين غير المشتركين فى دورى الاتحاد المصرى حتى يتحقق الغرض وهو التفريخ للأندية مناشدا رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان واستدعاء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للرد عليه.



