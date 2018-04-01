حسن شحاتة: «نفسي أرجع للمنتخب تاني.. والأهلي بلا منافس في الدوري».. فيديو

أعرب حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، عن غضبه من منتقديه خلال مشواره الكروي قائلا: كل اللي هاجموني زملكاوية" .



وأضاف شحاتة، خلال الإعلان عن استضافته مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا" المذاع على فضائية "on e"، المقرر إذاعته الجمعة المقبلة، أن سبب عدم مشاركته فى انتخابات نادى الزمالك الأخيرة أن القلعة البيضاء اتقلبت من نادى رياضى لناد اجتماعى".



وقال المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، إنه يتمنى العودة إلى المنتخب الوطنى، معلقًا على الموسم الكروي المنتهي من الدورى العام: "النادى الأهلى لما ياخد الدورى قبلها بـ6 أو 7 أسابيع تبقى كورة أيه الباقى ده بيلعب ليه.. الأهلى بدون منافسين" .