ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسن شحاتة: «نفسي أرجع للمنتخب تاني.. والأهلي بلا منافس في الدوري».. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:47 م
حسن شحاته
حسن شحاته
عمرو ابوبكر
أعرب حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، عن غضبه من منتقديه خلال مشواره الكروي قائلا: كل اللي هاجموني زملكاوية" .

وأضاف شحاتة، خلال الإعلان عن استضافته مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا" المذاع على فضائية "on e"، المقرر إذاعته الجمعة المقبلة، أن سبب عدم مشاركته فى انتخابات نادى الزمالك الأخيرة أن القلعة البيضاء اتقلبت من نادى رياضى لناد اجتماعى".

وقال المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، إنه يتمنى العودة إلى المنتخب الوطنى، معلقًا على الموسم الكروي المنتهي من الدورى العام: "النادى الأهلى لما ياخد الدورى قبلها بـ6 أو 7 أسابيع تبقى كورة أيه الباقى ده بيلعب ليه.. الأهلى بدون منافسين" .

ترشيحاتنا

«الزراعة» ترحب بنتائج مدينة زويل في مجال الأسمدة ..فيديو

«سائقي التاكسي الأبيض» تطلب المساواة بـ «أوبر» و«كريم».. فيديو

ًمرتضى منصور يتنازل عن طلب رفع الحصانة عن «الشرقاوي وعبدالمنعم»

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

متسول نيجيري يتحول إلى «بطل» بإيطاليا.. والبابا فرنسيس يعمده في عيد القيامة

«هنيدي» يثير الجدل بصورة على «إنستجرام»

قصة مكتشف «سعاد حسني ويوسف إدريس».. بدأ محصلًا للترام وتحول لرائد المسرح

محافظة القاهرة تكشف التفاصيل الكاملة لمبادرة «مشروعك» للشباب.. فيديو

شيماء سيف تكشف حقيقة انفصالها

«الأملاح زيادة في جسمك».. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

أحمد موسى يكشف عن موعد عودة محمد أبو تريكة إلى مصر.. فيديو

برلماني: 332 مليار جنيه قيمة الدعم في الموازنة الجديدة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

فيديو

باحث بمدينة زويل: أبحاثي في مجال تقوية جهاز المناعة.. فيديو
أحمد جمال يحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ المسرحي.. فيديو
باحثة بمدينة زويل: نجحنا في تحويل عشرات الأبحاث إلى نموذج وتطبيقات مختلفة.. فيديو
عمرو عثمان: محمد صلاح سبب زيادة تبرعات حملة مكافحة الإدمان بنسبة 82%.. فيديو
عمرو أديب: المحليات شرايين الدولة في الشارع ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟