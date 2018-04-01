عمرو عثمان: محمد صلاح سبب زيادة تبرعات حملة مكافحة الإدمان بنسبة 82%.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن أي إنتاج يتم تنفيذه من جانب الصندوق، تكون من خلال الشباب، مشيرا إلى أنه تم إجراء استفتاء في بداية الحملة على الأقرب لهم فكان الفنان محمد رمضان.



وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أنه تم إنتاج إعلانات جديدة للحملة، وتم الاستقرار على محمد صلاح، نجم منتخب مصر، مشيرا إلى أن مشاركة محمد صلاح كانت مميزة، حيث أنه يحرص على متابعة الحالات التي تتلقى العلاج بشكل دائم.



وأوضح أن حملة مكافحة الإدمان، زاد التطوع لها بنسبة 82% بعد الحملة الإعلانية التي تم تنفيذها بقيادة محمد صلاح، مقدما الشكر للفنان محمد حماقي، صاحب الأغنية التي تم عرضها خلال إعلان محمد صلاح.

