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عمرو أديب: مصر تعرف المحليات منذ الاحتلال الفرنسي ..فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:46 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
أكد الإعلامي عمرو أديب، أهمية انتخابات المحليات التي تأتي في الأهمية عقب الانتخابات الرئاسية، والتي لها دور كبير في الشارع المصري.

وقال "أديب"، ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، أن مصر تعرف المحليات منذ الاحتلال الفرنسي الذي قسّم مصر إلى 16 مديرية يقوم المواطنون فيها بإدارة شئونهم.

وأضاف الإعلامي، أن مصر بها محليات تستطيع أن تقفز بها إلى الأمام إذا تم تفعيل دور المحليات، لافتا إلى أن دور المحليات محمل على كاهل مجلس النواب، وهو أمر بعيد عن اختصاصات نواب البرلمان.

وأشار إلى أن قانون الملحيات دخل مجلس النواب، ومن المنتظر عرضه في جلسة عامة على أعضاء البرلمان، ومكون من أكثر من 150 مادة، ولم يتحدث أحد عنه حتى الآن، موضحًا أن القانون يشرع انتخاب 150 ألف مواطن على مستوى الجمهورية أغلبهم من الشباب.

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