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عمرو أديب: المحليات شرايين الدولة في الشارع ..فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:01 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المحليات هي شرايين الدولة المصرية التي تصل إلى المواطن المصري في كافة المدن والقرى والنجوع، وتكشف عن الخلل وتحاول علاجة.

وأضاف "أديب"، ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، أن المحليات تتدخل في كل شيء، فإذا أردت أن تعرف الخلل في المحليات يمكنك السير في الشوارع والنظر إلى المباني المخالفة والكهرباء المسروقة والشوارع غير النظيفة والتعديات على الطرق وغيرها.

وأوضح أن المحليات دورها هو رفع مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن والحفاظ على تلك الخدمات وحل مشاكل المواطنين من صرف صحي ومياه وكهرباء وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة وتوجيه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

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