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كيفية حرق الدهون أثناء النوم

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:03 م
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كنت تحاول بشتي الطرق حرق الدهون بجسمك ولكن أثناء النوم يصعب حرق الدهون، ولذلك وصفت استشاري التغذية جيهان الحفني، طرق حرق الدهون أثناء النوم.

1- قلة النوم تجعلك تكثر من تناول الطعام
يوجد هرمونان مسؤولان عن الشعور بالجوع أو الشبع:

- اللبتين: هو المسؤول عن شعورك بالشبع وحرق السعرات الحرارية

- الجريلين: وهو الهرمون المسؤول عن شعورك بالجوع ويحفز الشهية فعندما تحصل على قسط كافي من النوم يزيد من إفراز هرمون اللبتين مما يعمل على زيادة شعورك بالشبع، وعندما لا تأخذ القسط الكافي من النوم يزيد إفراز هرمون الجريلين مما يجعلك تشعر بالجوع وتأكل أكثر.

2- قلة النوم تنشط مراكز الشهية بالمخ
فقلة النوم لا تجعلك تجوع فقط بل إنها تجعلك في حاجة إلى الوجبات السكرية والوجبات السريعة التي تزيد من الوزن والدهون بالجسم.

3- النوم يؤثر على معدل الأيض
فقلة النوم أيضا تسبب حدوث اضطراب في معدل التمثيل الغذائي في الجسم، ويقلل من نسبة السعرات الحرارية التي يتم حرقها بالجسم.

4- قلة النوم = زيادة الدهون
فقلة النوم تؤدي إلى احتفاظ الجسم بالدهون أكثر وفي دراسة اجريت على ذلك ثبت أن الأشخاص الذين ينامون 5.5 ساعة باليوم زادت نسبة الدهون لديهم بنسبة 60 % بينما الأشخاص الذين يتبعون نفس النظام الغذائي وينامون 8 ساعات باليوم كانت نسبة الدهون لديهم أقل.

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