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«الزراعة» ترحب بنتائج مدينة زويل في مجال الأسمدة ..فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:50 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
رحب الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بالنتائج العلمية من مدينة زويل في مجال تطبيقات على الأسمدة في مجال الزراعة.

قال «البنا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إنه يقوم بتطبيق الأبحاث التى أجرتها مدينة زويل في البحوث التابعة لهم لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنه يعمل الآن على الأسمدة العضوية المخصبة ومعمل للنانو تكنولوجي حفاظًا على التربة.

وأضاف وزير الزراعة، أن محطات البحوث التابعة للوزارة مفتوحه لفريق عمل مدينة زويل لما فيه صالح الزراعة والفلاح وعددهم 52 محطة، لافتا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في البحوث الزراعية والمحاصيل لدعم الفلاح المصري مساعدته في الزراعة والفلاحة من خلال برامج بحثية حديثة. 

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