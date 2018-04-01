ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اتحاد «كهربا» يحول تأخره بهدفين لفوز بالـ 6 في آخر 22 دقيقة ويتأهل لنهائي كأس الملك.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:57 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
حول فريق اتحاد جدة تأخره أمام فريق الباطن بهدفين مقابل هدف إلى فوز كبير بستة أهداف مقابل هدفين في آخر 22 دقيقة من عمر مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل اتحاد جدة إلى المباراة النهائية للبطولة.

وشارك المهاجم المصري الشاب محمود عبد المنعم كهربا ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه اتحاد جدة ، وخاض اللقاء كاملا، ولكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف من أهداف فريقه الستة.

سجل هدفي الباطن كل من البرازيليان جولهيرام شيتيني وجوناثان بينيتس في الدقيقتين 2 و62، وظل متقدما 2-1 حتى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وسجل سداسية الاتحاد كل من التشيلي كارلوس فيلانويفا "هدفين"، وعبد الرحمن الغامدي "هدفين" والتونسي أحمد العكايشي وعبد العزيز العرياني في الدقائق 5 و68 و72 و77 و88 و92.

ترشيحاتنا

«مواطن» يناشد الرئيس ووزير الداخلية حمايته من ظلم أمين شرطة بقسم الظاهر

المرور لـ«المواطنين»: «لو السايس ضايقك.. اتصل على هذا الرقم»

اقتصادي: حكم القضاء الإداري لأصحاب المعاشات يكلف خزينة الدولة 7 مليارات جنيه

جدل برلماني حول رئاسة «الأعلى للإرهاب» في حالة غياب رئيس الجمهورية

شاهد.. سخط جماهيري على «السوشيال ميديا» بسبب مشهد فى قناة سعودية

«هنيدي» يثير الجدل بصورة على «إنستجرام»

«الأملاح زيادة في جسمك».. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

11 كلمة داوم عليها رسول الله في كل سجود

تعديل عقود 3 لاعبين في الزمالك بفرمان من مرتضى منصور

«التعليم»: وفاة الطفلة «نوران» نتيجة مرض غير معد.. فيديو

«الصحة» تكشف آخر مستجدات وفاة تلميذة في مدرسة خاصة بالزمالك ..فيديو

فتاة تدعي اختطافها وترسل صورها "مقيدة" لأسرتها عبر الواتساب لطلب فدية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

فيديو

باحث بمدينة زويل: أبحاثي في مجال تقوية جهاز المناعة.. فيديو
أحمد جمال يحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ المسرحي.. فيديو
باحثة بمدينة زويل: نجحنا في تحويل عشرات الأبحاث إلى نموذج وتطبيقات مختلفة.. فيديو
عمرو عثمان: محمد صلاح سبب زيادة تبرعات حملة مكافحة الإدمان بنسبة 82%.. فيديو
عمرو أديب: المحليات شرايين الدولة في الشارع ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟