اتحاد «كهربا» يحول تأخره بهدفين لفوز بالـ 6 في آخر 22 دقيقة ويتأهل لنهائي كأس الملك.. فيديو

حول فريق اتحاد جدة تأخره أمام فريق الباطن بهدفين مقابل هدف إلى فوز كبير بستة أهداف مقابل هدفين في آخر 22 دقيقة من عمر مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل اتحاد جدة إلى المباراة النهائية للبطولة.



وشارك المهاجم المصري الشاب محمود عبد المنعم كهربا ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه اتحاد جدة ، وخاض اللقاء كاملا، ولكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف من أهداف فريقه الستة.



سجل هدفي الباطن كل من البرازيليان جولهيرام شيتيني وجوناثان بينيتس في الدقيقتين 2 و62، وظل متقدما 2-1 حتى الدقيقة 68 من عمر المباراة.



وسجل سداسية الاتحاد كل من التشيلي كارلوس فيلانويفا "هدفين"، وعبد الرحمن الغامدي "هدفين" والتونسي أحمد العكايشي وعبد العزيز العرياني في الدقائق 5 و68 و72 و77 و88 و92.

