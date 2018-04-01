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أخبار العالم

فرنسا تبدي قلقها إزاء أحداث «يوم الأرض».. وتؤكد على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:53 م
وزارة الخارجية الفرنسية،
وزارة الخارجية الفرنسية،
أ ش أ
أعربت فرنسا، اليوم الأحد، عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الخطيرة التي وقعت في الأيام الأخيرة في قطاع غزة، والتي خلفت ما لا يقل عن 15 قتيلا وأكثر من ألف جريح منذ بدء المظاهرات بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ (يوم الأرض).

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم، إن بلادها تُذّكر السلطات الإسرائيلية بواجب حماية المدنيين وتطالبها بالتعامل بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضافت المتحدثة، أن بلادها تُذّكر أيضا بحق الفلسطينيين في التظاهر السلمي وتؤكد الحاجة الملحة أن يضع الإسرائيليون والفلسطينيون نهاية للأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرة إلى ما يتطلبه ذلك من رفع للحصار وللإجراءات التقييدية فضلا عن توفير ضمانات أمنية تتسم بالمصداقية لإسرائيل.

وأكدت أن بلادها تُذّكر أيضا بالحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات الجادة من أجل تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي والاستقرار.

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