الحرازين: لابد من فتح ملف حصار قطاع غزة بالجامعة العربية

قال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إن طلب السفير دياب اللوح المندوب الفلسطينى الدائم، جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على مستوى مندوبيها؛ للوقوف على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطيني.





وأضاف "الحرازين"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المطلوب من هذا الاجتماع الطارئ هو وضع الخطوط العريضة لضرورة وجود موقف بتحرك عربى أما على الصعيد الجماعي أو المنفرد لدعوة مجلس الأمن والمنظمات الدولية جميعا للنظر والتحقيق في ما ترتكبه قوات الاحتلال.





وأوضح أن هذا الاجتماع لابد أن يقوم بفتح ملف الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



