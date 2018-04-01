الحرازين: لابد من فتح ملف حصار قطاع غزة بالجامعة العربية

قال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إن طلب السفير دياب اللوح المندوب الفلسطينى الدائم، جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على مستوى مندوبيها؛ للوقوف على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "الحرازين"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المطلوب من هذا الاجتماع الطارئ هو وضع الخطوط العريضة لضرورة وجود موقف بتحرك عربى أما على الصعيد الجماعي أو المنفرد لدعوة مجلس الأمن والمنظمات الدولية جميعا للنظر والتحقيق في ما ترتكبه قوات الاحتلال.
وأوضح أن هذا الاجتماع لابد أن يقوم بفتح ملف الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، قد أعلن أنه بناء على تعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بفلسطين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث جرائم اسرائيل ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.