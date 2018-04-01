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رياضة

طاقم تحكيم صيني لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:50 م
صدى البلد
سند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي المقرر اقامتها غدًا الاثنين في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا إلى طاقم تحكيم صيني.

ويضم طاقم التحكيم الصيني كل من ما نينج، حكمًا للساحة ويعاونه كاو يي، كمساعد أول، وشي شيانج، المساعد الثاني، وزهانج لي، حكما رابعا.

وستكون المباراة ضمن المجموعة الرابعة التي يتصدرها الاستقلال الإيراني برصيد 6 نقاط من 4 مباريات بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه أمام الريان القطري مقابل 4 نقاط للعين ونقطتين للهلال.

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