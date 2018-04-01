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أخبار العالم

شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:55 م
الرئيس التركي
الرئيس التركي
شريف سيد
ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتديا الزي العسكري مرة أخرى داخل مخفر على الحدود التركية، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وشارك عدد كبير من الفنانين والرياضيين إلى جانب الرئيس التركي في الزيارة، من أجل مساندة الجنود المشاركين في عملية غصن الزيتون ومقابلة الجنود، وذلك كما نقلت فضائية "إن تي في" التركية. 

ومن جانبه عبر الرئيس التركي عن سعادته للغاية لهذه الزيارة بجانب ممثلي الفنون والرياضة بالبلاد، مضيفا أن الجيش التركي يقوم بملحمة على حد وصفه في عملية غصن الزيتون. 

يذكر أن الرئيس التركي ظهر خلال الفترة الماضية في مناسبات عدة مرتديا الزي العسكري، وخلال العمليات التي يقوم بها الجيش التركي في الأراضي السورية.
شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده
شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده
شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده
شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده
شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده

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