التعليم العالي: «النواب» يناقش قانون حوافز العلوم والابتكار غدا.. فيديو

قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس النواب يناقش غدا قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتشجيع البحث العلمي، والإدارة الاقتصادية لمخرجات البحث العلمي.



وأضاف «خميس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن الإعفاء الجمركي لمستلزمات البحث العلمي أحد أهم مواد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه يرحب بالباحثين بمدينة زويل وجاهز لاستقبالهم في أي وقت في مكتبه.



أوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون الجديد يتضمن بندا بالشراء المباشر لمستلزمات البحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة تواجه الباحث في مشروعاته وأبحاثه.

