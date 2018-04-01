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منوعات

من شركة في منزل للأضخم بالعالم.. 42 عامًا على إنشاء "آبل"

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:40 م
لوجو شركة آبل
لوجو شركة آبل
أماني إبراهيم
تحتفل شركة "آبل" لأجهزة الحاسوب والهواتف والآيباد، اليوم، بمرور 42 عامًا على إنشائها، وأسسها ستيف جوبز، وستيفوزنياك، ورونالد واين، في البداية في منزل بسيط في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، في 1 إبريل 1976، وكانت البداية بأجهزة الحاسوب المصنعة باليد، وكانت غالية الثمن جدًا.

في عام 1977، تحولت الشركة لتصبح "شركة آبل المحدودة"، وتميزت الأجهزة حينها بعرضها لرسوم الجرافيك الملونة، وبرامج الجداول، وتم استخدامها في مجال الأعمال، وفقًا لـ"cnet".

امتلكت الشركة فريق كامل في عام 1980، ونافست الشركة شركات "مايكروسوفت"، و"آي بي إم"، وأتاحت الشركة في نفس العام أسهم الشركة للشراء من قبل العامة.

تم تصنيع أول حاسوب محمول "لابتوب" في عام 1989، والذي كان بمثابة صيحة علمية حينها، ولكن كان وزنه ثقيل جدا، وعمر البطارية 3 ساعات، ولكنه حقق أرباحا وصلت إلى مليار دولار في أول عام منذ طرحه بالأسواق.

قدم ستيف جوبز جهاز "آيفون" في 9 يناير 2007، ووصفه ستيف بأنه منتج ثوري وسحري يتفوق على اي هاتف آخر.

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