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رياضة

عبدالحفيظ والبدري يجتمعان بالخطيب في أبوظبي لحسم موقف السعيد

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يغادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي وحسام البدري المدير الفني إلى أبو ظبي عقب مواجهة طنطا المقرر لها مساء غد ضمن مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يلتقي عبدالحفيظ والبدري مع محمود الخطيب رئيس النادي الذي يخضع لجلسات علاجية هناك بهدف حسم تجديد المدير الفني بشكل رسمي، بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بذلك، بجانب حسم موقف عبدالله السعيد لاعب الوسط الذي قررت لجنة الكرة عرضه للبيع أو الإعارة بجانب حسم إعادة صالح جمعة نهاية الموسم من الإعارة.

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