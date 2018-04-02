إدارة ترامب تفاجئ إسرائيل بدعم السلطة الفلسطينية أمام القضاء الأمريكي.. وواشنطن تعارض استئناف حكم في قضية مقتل أمريكيين في هجمات فلسطينية

السلطة الفلسطينية: لا مفاوضات بدون القدس

نتنياهو: لا بديل للوسيط الأمريكي

السفير الأمريكي يتراجع عن تصريحات مسيئة للرئيس الفلسطيني

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، خطوة غير متوقعة بمساندة منظمة التحرير الفلسطينية أمام القضاء الأمريكي، عندما حثت المحكمة العليا على رفض استئناف تقدم به أمريكيون من المحكمة بإعادة إقرار حكم بقيمة 654 مليون دولار ضد المنظمة على خلفية هجمات شهدتها إسرائيل عام 2002 و2004 أسفرت عن مقتل ثلاثة وثلاثين شخصًا وإصابة مئات آخرين.وكان من المقرر أن يتم بحث القضية خلال مؤتمر، الخميس، وقد يصدر قرار رفض الاستئناف الاثنين على أقرب تقدير، وفي أواخر يونيو الماضي، طلب القضاة من إدارة ترامب التدخل في القضية كما هو المعتاد عندما تتعلق بقضية ما لها تداعيات على السياسة الخارجية.ويأتى التحرك الأمريكي بعد أقل من 10 أيام من قيام ترامب بالتوقيع على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يمنع الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين، بذريعة أن السلطة الفلسطينية تحولها لمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وتمت المصادقة على هذا القانون في مجلس الشيوخ، الذي حمل اسم طالب أمريكي كان أيضا ضابطا في الجيش الأمريكي، وقتل في يافا في مارس 2016، خلال عملية طعن.وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة الأمريكية، وصرح قائلا: "إن قيام الولايات المتحدة بوقف مئات الملايين من المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية هو دلالة قوية على أن القواعد قد تغيرت"، كما رحب أعضاء الكنيست الإسرائيلي بهذا القرار واعتبروه انتصارا لهم، من جهته أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القانون، قائلا إنه لا يسمح بإيجاد مناخ يفضي إلى سلام.وشهد يناير الماضي، حجب الولايات المتحدة لنحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، واعتبر ترامب أنها وسيلة ضغط لإعادة الفلسطينيين الغاضبين من قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية للقدس، واتهمت السلطة الفلسطينية الرئيس الأمريكي بالابتزاز، وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع الشعب الفلسطيني"، وأضاف أن "قضية القدس هي قضية مقدسة، وهي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وهي لاتباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا، والتهديد بقطع أموال الاونروا هي سياسة مرفوضة ولن نقبل بها بالمطلق"، وتابع بالقول: "ما لم تتراجع الادارة الأمريكية عن قرارها بخصوص مدينة القدس المحتلة فلن يكون لها أي دور في عملية السلام، فإذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة، فأمريكا خارج الطاولة أيضا".في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لا بديل للولايات المتحدة كوسيط نزيه"، في عملية السلام، واعتبر نتنياهو أن ترامب "صنع التاريخ بالاعتراف بالتاريخ"، في إشارة إلى قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف نتنياهو أن "ترامب صنع التاريخ بالاعتراف بالتاريخ، بالاعتراف بحقائق الماضي والحاضر التي لا يمكن محوها في ظل أي اتفاق سلام، فالقدس ستظل عاصمة لإسرائيل". وتابع نتنياهو بالقول: "أعتقد أن ترامب قدم خدمة كبيرة لأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بناء على الحقيقة والواقع".وفي سياق متصل، أعلن السفير الأمريكي لدي إسرائيل ديفيد فريدمان منذ أيام أن تصريحاته التي أدلى بها لمجلة إسرائيلية، عن أنه "إذا لم يقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، فإنه "سيأتي من يقبل بها"، وقال فريدمان على موقع "تويتر": "لقد أسيء فهم ما صرحت به، الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس محمود عباس، الأمر يعود للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته".وسبق لفريدمان الذي يجاهر بدعم الاستيطان بأن أدلى بالعديد من التصريحات التي أغضبت الفلسطينيين، ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى شتمه ووصفه بأنه "ابن كلب".