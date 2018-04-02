ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وصول 245 كيلوجرام ذهب من منجم السكري

الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:14 ص
وصول 245 كجم ذهب
وصول 245 كجم ذهب من منجم السكري
أ ش أ
وصلت الي قرية البضائع بمطار القاهرة مساء الأحد ٢٤٥ كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكري قادمة من مرسى علم تمهيدا لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها. 

وصرحت مصادر مسئولة بالقرية بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة ( ألكان إير) من مرسى علم داخل 20 طردا، وتم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة إلى كندا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج.

ترشيحاتنا

4 طرق للتخلص من آلام تسوس الأسنان

أشرف شيحة: سنطالب الخارجية والسياحة التدخل لإلغاء بصمة المعتمرين

أنغام تبرئ أصالة من «تعاطي المخدرات»: خبر كاذب جملة وتفصيلا

تعديل عقود 3 لاعبين في الزمالك بفرمان من مرتضى منصور

تعرف على كذبة أبريل من شوبير .. فيديو

قناة سعودية تقيل مجلس إدارتها بعد تحقيقات في مشهد «وفاة والدة متسابق»

قصة ضابط أنقذ ثورة يوليو وأحبط خطة الملك للعودة إلى الحكم

خيري رمضان: الظروف الحالية في حاجة إلى مزيد من حرص الإعلاميين ..فيديو

التموين : اللحوم لن تزيد عن 85 جنيها في معرض أهلا رمضان

بهجت العبيدي: «محمد صلاح» كشف كذب قناة الجزيرة.. وقنوات الإرهابية تسعى للفتنة

لاعب أهلي جدة السعودي على أبواب القلعة البيضاء

«هنيدي» يثير الجدل بصورة على «إنستجرام»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

فيديو

جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو
مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو
تعرف على كذبة أبريل من شوبير .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟