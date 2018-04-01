الصحة تكشف تفاصيل الحملة القومية لاكتشاف أمراض «السكر - الضغط - السمنة» ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق حملة للكشف عن أمراض "السكر، الضغط، والسمنة" بالتوازي مع حملات الكشف المبكر عن فيروس "سي"، موضحًا أنه تم اختيار هذه الأمراض لخطورته، بالإضافة إلى كونها أمراضا صامتة تصيب الإنسان دون أن يعرف.



