أحمد جمال يحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ المسرحي.. فيديو

يحيي الفنان أحمد جمال حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ المسرحي فى دورته الثالثة التى انطلقت اليوم، والتى من المقرر أن تستمر حتى 8 أبريل الحالى.



أشعل"جمال" حماس الجمهور الذى تفاعل مع أغانيه حيث قدم عدد من الأغانى التى نالت إعجاب جمهوره.



يذكر أن المايسترو عز الدين طه يقود أوركسترا الشباب والرياضة، ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء والمحافظ اللواء أركان حرب خالد فودة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجي البستاوي.



