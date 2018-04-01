ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

دار الإفتاء: الرسول أدى العمرة 4 مرات فقط

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:11 م
قبر الرسول
قبر الرسول
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أربع عمرات؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ" رواه مسلم.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «كم عدد المرات التى اعتمر فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرتة من مكة إلى المدينة؟»، بما روي عن مجاهد رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: "بِدْعَةٌ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "أَرْبَعًا؛ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ"، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. رواه البخاري.

ونقلت قول الإمام النووي في كتابه "شرح صحيح مسلم" (8/ 235): [فالحاصل من رواية أنس وابن عمر رضي الله عنهم اتفاقهما على أربع عمر، وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة، وصدوا فيها، فتحللوا، وحسبت لهم عمرة، والثانية في ذي القعدة، وهي سنة سبع، وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمانٍ، وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة، وأعمالها في ذي الحجة، وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن إحداهن في رجب، فقد أنكرته عائشة رضي الله عنها، وسكت ابن عمر رضي الله عنه حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسي، أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها ومراجعتها بالكلام، فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه].

ترشيحاتنا

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدا .. ومفاجأة حول عبدالله السعيد

شاهد.. لحظة تصادم حافلتي شركة نفط الكويت ووفاة 5 مصريين

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

طبيب الأهلي يكشف مدة غياب «معلول» عن مباريات وتدريبات الفريق

الكنافة النابلسية علي الفحم بالطريقة السورية في المنزل

صحيفة أمريكية: «ميلانيا» تهرب من «ترامب» إلى «مارلا جو» وسط شكوك عن قرب الانفصال

قصة ضابط أنقذ ثورة يوليو وأحبط خطة الملك للعودة إلى الحكم

متسول نيجيري يتحول إلى «بطل» بإيطاليا.. والبابا فرنسيس يعمده في عيد القيامة

مجاملات "عبدالفتاح" لا تنتهى.. تعيين عضو الحكام الراسب بمعسكر الكاف

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

«مواطن» يناشد الرئيس ووزير الداخلية حمايته من ظلم أمين شرطة بقسم الظاهر

شاهد.. أردوغان يرتدي الزي العسكري برفقة فنانين أتراك على حدود بلاده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

بدء حفل افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي بحضور صبحي وسميحة أيوب.. صور

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

فيديو

باحث بمدينة زويل: أبحاثي في مجال تقوية جهاز المناعة.. فيديو
أحمد جمال يحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ المسرحي.. فيديو
باحثة بمدينة زويل: نجحنا في تحويل عشرات الأبحاث إلى نموذج وتطبيقات مختلفة.. فيديو
عمرو عثمان: محمد صلاح سبب زيادة تبرعات حملة مكافحة الإدمان بنسبة 82%.. فيديو
عمرو أديب: المحليات شرايين الدولة في الشارع ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟