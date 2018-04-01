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أخبار البلد

أشرف شيحة: سنطالب الخارجية والسياحة التدخل لإلغاء بصمة المعتمرين

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:24 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن تكدس المواطنين لأخذ البصمة الحيوية سببه عطل مؤقت بالسيستم الخاص بوزارة الخارجية السعودية، وأدى لتكدس أعداد ضخمة من المعتمرين.

أكد شيحة فى تصريح لـ"صدى البلد" أن إجراء البصمة للمعتمرين يهدف لتسهيل دخول المعتمرين إلى مطارات جدة والمدينة إلا أننا فوجئنا منذ بداية موسم العمرة تكرار أخذ البصمة عبر منافذ الدخول بنفس المطارين متسائلا «ما جدوى تطبيقها عبر شركة تسهيل»؟ واصفا أن الهدف منه قد انتفى مما يكلف جهدا ومالا إضافيا على المعتمر فى جميع الدول الإسلامية.

طالب عضو العليا للحج والعمرة إلغاء البصمة الحيوية من منافذ تسهيل لعدم جدواها، مؤكدا أنه سيتقدم بتوصية لوزارة السياحة فى ذلك الشأن كما يناشد وزارة الخارجية المصرية بالتدخل.

يذكر أنه شهدت الساعات الماضية تكدسا وزحام المعتمرين أمام مقار شركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية.

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