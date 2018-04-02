المالية تطلق "العمليات الضريبية المميكنة".. اليوم

تبدأ اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة الذي تنظمه شركة إكسيل للمشروعات التقنية بالتعاون مع شركة أي فاينانس.



ومن المقرر أن يعلن عمرو الجارحي، وزير المالية خلال المؤتمر عن الإطلاق الفعلي لنظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا مع إمكانية دفع الضريبة إليكترونيا من خلال نفس النظام.



وفي نفس السياق، جار العمل أيضا على إطلاق أنظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والأجور أيضا من خلال نظام العمليات الضريبية المميكن.



كما يتم خلال المؤتمر الإعلان عن موعد تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني المقرر توفيرها من وزارة المالية للممولين من خلال البطاقة الضريبية الذكية التي تم إصدار أكثر من ٢٥ ألف بطاقة منها لكبار الممولين ولشركات الأموال، وجار تعميمها على بعض قطاعات الممولين الأخرى.



وقال عمرو الجارحي، وزير المالية ، بأن النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الأنظمة الجاري العمل عليها للارتقاء بكل خدمات الوزارة ويمثل النظام الجديد نقلة نوعية غير مسبوقة فى إجراءات التحول الرقمي وتقديم التيسيرات للممولين، مما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر و ينعكس إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية العالمية.



وأكد الوزير أن من بين أهداف النظام بناء قواعد بيانات مدققة وصحيحة مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، مما يساعد في بناء الثقة بين كل أطراف المنظومة الضريبية ومن ثم رفع مستوى المتحصلات الضريبية.



ويمثل النظام إضافة كبيرة فى الطريق للتحول للمجتمع الرقمي وتماشيا مع توجه الدولة للشمول المالي.



وقال المهندس أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اكسيل للمشروعات ، إن نظام المعاملات الضريبية المميكنة المنفذ من قبل الشركة يتيح إدخال البيانات وتقديم الإقرارات الضريبية و المعاملات الضريبية إليكترونيا بشكل مدقق مع إمكانية توقيع الإقرارات إلكترونيا من خلال البطاقة الضريبية الذكية و الدفع الالكتروني من خلال خدمات شركة ايفاينانس و هي الشريك في المشروع أيضا من خلال خدمات حضانة البرامج وقواعد البيانات والدعم الفني للمشروع.

