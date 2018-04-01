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منوعات

"نشنت يا فالح".. يصوب في رأس صديقه بالخطأ.. فيديو وصور

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:11 م
صدى البلد
كريم جمال
على غرار الجملة الشهيرة "نشنت يا فالح" التى قالها الممثل الراحل الشهير "استيفان روستي"، عندما أطلق صديقه الرصاص عليه بالخطأ، كرر "الغلطة" شباب مخمور نحو صديقه بالخطأ ولكن بالسهم بدلًا من الرصاص.

كانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نشرت مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة رمي "سهم" بالخطأ على رأس شاب، بدلًا من رميه على لوح لعبة "dart" الشهيرة المثبتة على الحائط فى أحد المنازل بمدينة "أثينا" بولاية "أوهايو" الأمريكية.

تعود التفاصيل عندما قرر ثنائي ممارسة اللعبة وهما تحت تأثير الكحوليات، وصوب أحدهما على رأس الأخر بالخطأ بدلًا من اللعبة، والغريب أن الشاب المصاب لم يشعر بالسهم المثبت فى رأسه بسبب الكحول.

ولحسن الحظ لم يلحق بالشخص المصاب أى أذى يذكر، وانتزع صديقه السهم من جبهته.

"نشنت يا فالح".. يصوب في رأس صديقه بالخطأ.. فيديو وصور
"نشنت يا فالح".. يصوب في رأس صديقه بالخطأ.. فيديو وصور
"نشنت يا فالح".. يصوب في رأس صديقه بالخطأ.. فيديو وصور
"نشنت يا فالح".. يصوب في رأس صديقه بالخطأ.. فيديو وصور

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