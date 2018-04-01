منة الصيرفي: أبحاثنا على الجينات الوراثية لاكتشاف علاج بأقل آثار جانبية.. فيديو

قالت منة الصيرفي، باحثة بمدينة زويل، إن أبحاثهم على الجينات الوراثية لاكتشاف علاجات لأمراض بأقل آثار جانبية.



وأضافت «الصيرفي» خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن هدفهم الفترة الحالية هو اكتشاف أدوار جديدة للجينات لتشخيص المرض بشكل أفضل لربطها بالامراض الوراثية.



وأوضحت الباحثة بمدينة زويل، أن بداية البحث العلمية والاسكتشافات قادمة بكل قوة لتوسعة المراكز والبحث العلمي في مصر.

