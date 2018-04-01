باحث بمدينة زويل: «أبحاثنا تتركز على اكتشاف أدوية لعلاج السرطان»

قال عمر حفناوي، باحث بمدينة زويل، إنه يعمل على أبحاث علاجات وأدوية لها أثار جانبية أقل، موضحا أن الأبحاث تركز على الجينات الوراثية لاكتشاف علاجات لأمراض بأقل آثار جانبية.



أضافت «الصرفي» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن معظم الأبحاث والعلاجات خاصة بسرطان المخ والرئة والكبد، ويتم الإعلان عن النتائج قريبا.



أوضح الباحث بمدينة زويل، أنهم قرروا عمل علاجات لمرضى السرطان بعيدة عن الآثار الجانبية مثل تساقط الشعر والأنيميا، منوها إلى أن البحث الذي يعمل فيه حاليا عن علاجات تؤدي دورا عاليا لعلاج سرطان المخ يذهب إلى مكان الورم مباشرة وليس الانتشار في الجسم.