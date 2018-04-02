ارتفاع الأصول والخصوم لـ"المركزي" لـ130.33 مليار جنيه في نوفمبر الماضي

ارتفع إجمالي صافي الأصول والخصوم الأجنبية لدي البنك المركزي المصري خلال نوفمبر الماضي إلى 130.33 مليار جنيه مقابل 109.99 مليار في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 20.34 مليار جنيه، ومقارنة بـ 102.3 مليار في سبتمبر 2017، بفارق 28.03 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك أن حجم الأصول الأجنبية بلغت 635.42 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 633.722 مليار في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 630.5 مليار جنيه في سبتمبر 2017 .



ووصل حجم الخصوم الأجنبية لـ 505.1 مليار مقابل 523.73 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق ومقارنة بـ 528.223 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017.

